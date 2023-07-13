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Spor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda iç transfer hız kesmeden devam ediyor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 13 oyuncu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda iç transfer hız kesmeden devam ediyor
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 13 oyuncu ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımın formasını giyen 12 isimle de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 13 oyuncu ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, İlayda Cansu Kara, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Zote Nina Kpaho, Alice Kusi ve Zenatha Coleman, 2023-24 sezonunda da sarı lacivertli formamızı giyeceklerdir. Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezon yaşamayı temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sarı-lacivertliler geçen sezon takımda görev alan Setenay Sırım, Zeynep Ülkü Kahya, Emine Yaren Çolak, Narin Yakut, Nazlıcan Parlak, Kennya Kinda Esther Cordner, Genevieve Ngo Mbeleck, Faustina Adjei Kyeremeh, Sevinç Çorlu, Altun Sancar, Ezgi Çağlar ve Fatou Dembele ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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