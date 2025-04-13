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Spor

Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Avrupa üçüncüsü oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague üçüncülük karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 59-49 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

AA13 Nisan 2025 Pazar 21:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Avrupa üçüncüsü oldu
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague üçüncülük karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 59-49 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna yarı finalden başlayan Fenerbahçe Opet, bu turda Çekya ekibi ZVVZ USK Prag takımına 91-71 kaybetti. Sarı-lacivertliler üçüncülük maçında ise ÇBK Mersin'e elenen Valencia Basket ile karşılaştı. Fenerbahçe, parkeden 59-49 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Veronika Obertova (Slovakya), Peter Praksch (Macaristan)

Fenerbahçe: Meesseman 16, Tina Charles 14, McBride 12, Allemand 6, Williams 4, Sabally 4, Alperi Onar 3, Sevgi Uzun, Marieme Badiane, Olcay Çakır Turgut

Başantrenör: Valerie Garnier

Valencia Basket: Yvonne Turner 8, Leonie Fiebich 15, Alina Iagupova 11, Kayla Alexander 6, Nadia Fingall 2, Raquel Carrera 6, Alba Torrens, Stephanie Mavunga, Alicia Florez Getino 1

Başantrenör: Jaume Ponsarnau

1. Periyot: 8-12 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-25 (Valencia Basket lehine)

3. Periyot: 42-43 (Fenerbahçe lehine)

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