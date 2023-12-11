Fenerbahçe kadroyu daha da güçlendirecek

Özellikle Fred'in sakatlıktan dönmesinin ardından Fenerbahçe, 19'da 19 yaptığı seriye benzer bir performans sergilemeye başladı. Ancak yönetim, işler iyi gitmesine rağmen kadroyu mutlaka takviye etmeye kararlı.

Milan'ın yıldızı Rade Krunic için resmi girişimlerin bu hafta başlaması muhtemel. Boşnak oyuncunun orta sahanın merkezinde her bölgede oynayabilmesi, İsmail Kartal'ın elini fazlasıyla rahatlatacak.

LİSTENİN İLK SIRASINDA JOTA VAR

Sarı lacivertliler, bekleneni veremeyen ve fazla şans bulamayan Ryan Kent, Joshua King, Miha Zajc gibi isimlerle yolları ayırırsa bir de kanat transferi planlıyor. Al-Ittihad'lı Jota listenin ilk sırasında.

45 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Benfica, Real Valladolid ve Celtic gibi takımların formasını giyen Portekizli yıldız futbolcu Jota için şimdiye kadar 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Suudi ekibinde 9 karşılaşmada boy gösteren Jota'nın 2 golü bulunuyor.