İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4748
  • EURO
    38,416
  • ALTIN
    3419.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı.

IHA27 Şubat 2025 Perşembe 00:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertliler, saat 20.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelirken futbolcular otobüs ile aprondan çıkış yaparak kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe kamp kadrosu da açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle: "İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Ertuğrul Çetin, Sebastian Szymanski, Engin Can Biterge, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel, Filip Kostic, Mert Müldür, Dusan Tadic, Burak Kapacak, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Milan Skriniar, Edin Dzeko, Yusuf Akçiçek, Youssef En-Nesyri, Fred Santos, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş."

Diğer yandan "Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat" ise kafilede yer almadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.