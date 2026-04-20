Fenerbahçe kafilesi Konya'ya ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, özel uçakla Konya'ya geldi.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 18:29
Fenerbahçe kafilesi Konya'ya ulaştı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular taraftarlar tarafından karşılandı. Sarı-lacivertli ekip daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

FENERBAHÇE'DE ASENSİO, ALVAREZ VE NENE KADRODA YOK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği maç yarın saat 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif."

