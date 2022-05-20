Fenerbahçe kafilesi Malatya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a çiçek verdi, Kartal ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.