5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Fenerbahçe kafilesi Plzen'de

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe kafilesi Plzen'de
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak Fenerbahçe, Plzen'e ulaştı.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Prag'a inen sarı-lacivertli kafile, ardından kara yolu ile Plzen'e geldi.

Fenerbahçe, konaklayacağı otele geçerek maç için kampa girdi.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco ile oyunculardan Jayden Oosterwolde, karşılaşma öncesi son basın toplantısına katılacak.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile yarın TSİ 23.00'te Mesta Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

