İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe kafilesi Rusya'ya ulaştı

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 15:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe kafilesi Rusya'ya ulaştı
ABONE OL

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık turnuvası için Rusya'ya ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Rusya'ya doğru havalanan sarı-lacivertliler, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'na iniş yaptı.

Takımı, havaalanı çıkışında Petersburg'da yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar çiçekle karşıladı.

Teknik kadro, görevli ve oyunculardan oluşan 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde kentteki Petrovski Stadyumu'nda ilk antrenmanını yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.