İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2021 Pazartesi / 25 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6685
  • EURO
    10,2968
  • ALTIN
    499.286
  • BIST100
    1385.11
Spor

Fenerbahçe kafilesi Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:58
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından kamp yapmak için kulübün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Kara yoluyla Düzce'ye gelen sarı-lacivertlileri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde salgın nedeniyle bir grup taraftar karşıladı.

Yaptıkları tezahüratlarla teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Vitor Pereira'ya çiçek verdi.

Fenerbahçe, Düzce'deki kampında ilk antrenmanını, saat 17.00'de yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.