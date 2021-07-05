Fenerbahçe kafilesi Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından kamp yapmak için kulübün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Kara yoluyla Düzce'ye gelen sarı-lacivertlileri, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde salgın nedeniyle bir grup taraftar karşıladı.
Yaptıkları tezahüratlarla teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Vitor Pereira'ya çiçek verdi.
Fenerbahçe, Düzce'deki kampında ilk antrenmanını, saat 17.00'de yapacak.