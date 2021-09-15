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Spor

Fenerbahçe kafilesine Frankfurt'ta coşkulu karşılama

Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç için sabah saatlerinde yola çıkan Fenerbahçe kafilesi Almanya'ya ulaştı.

DHA15 Eylül 2021 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 16:18
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek Fenerbahçe, Frankfurt'a geldi. TSİ 10:00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Frankfurt Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile alanda görevlilerce karşılanırken futbolcular fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, kadroya dahil edilerek Frankfurt'a getirildi

Bu oyuncular teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor; "Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

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