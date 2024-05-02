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Spor

Fenerbahçe kalesi Dominik Livakovic ile güvende

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat eldiven Dominik Livakovic sezonun sonuna doğru iyice performansını arttırdı ve son virajda önemli kurtarışlara imza attı.

Fanatik2 Mayıs 2024 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe kalesi Dominik Livakovic ile güvende
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Fenerbahçe, senelerdir süren yerli kaleci geleneğine geçen yaz Dominik Livakovic'i transfer ederek son vermişti. Hırvat file bekçisi zaman zaman beklentilerin altında kaldı. Ancak özellikle Dinamo Zagreb'te de birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic'in göreve başlaması etkisini gösterdi.

Livakovic, sezonun kritik haftalarına girilirken formunu artırmayı başardı. Karagümrük karşısında sezonun en iyi maçını oynayan 29 yaşındaki kaleci, Olympiakos rövanşında da önemli kurtarışlara imza attı, seri penaltı atışlarında iki vuruşu kurtardı. Hırvat file bekçisi son Beşiktaş derbisinde de ilk yarıda karşı karşıya pozisyonda Muçi'ye izin vermedi, ikinci yarıda ise Samuel'in riskli geri pasında zamanında hamle yaparak büyük bir tehlikeyi önledi.

"SENİN KATKIN ÖNEMLİ"

Dominik Livakovic'in yükselen formu, kalan 4 hafta öncesi İsmail Kartal'ı fazlasıyla memnun etti. Başarılı teknik adamın derbi sonrası da öğrencisini tebrik edip, "Kalan maçlarda da bu performansını sürdüreceğine inanıyorum. Şampiyonluk yolunda senin katkıların son derece önemli olacak" dediği öğrenildi.

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