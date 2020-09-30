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Spor

Fenerbahçe, Karagümrük maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:30
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli takımlar halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı lacivertli takım yarın basına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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