Fenerbahçe karşısında kelesinde devleşti! Okan Kocuk'tan harika performans

Süper Lig'de sezonun en flaş takımı olan Samsunspor, Fenerbahçe'ye çelme takmaya devam ediyor.

İki takım arasında oynanan son 4 maçın üçünden puan çıkarmayı başaran Karadeniz ekibi, dün de kalecisi Okan Kocuk'un yıldızlaştığı gecede rakibine çelme takmayı başardı.

OKAN KOCUK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Okan özellikle ikinci yarıda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

90 dakika boyunca 6 önemli kurtarışa imzasını atan 29 yaşındaki eldiven, 90+6'da Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda adeta uzadı ve topu köşeden çıkardı.

Ardından Mert Hakan'ın ceza alanına girmeden çektiği sert şutunu da kornere çelen Okan, gecenin yıldızı olmayı başardı.