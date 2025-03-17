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Spor

Fenerbahçe karşısında kelesinde devleşti! Okan Kocuk'tan harika performans

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Samsunspor'da kaleci Okan Kocuk, kalesinde devleşti ve 6 önemli kurtarışa imza attı.

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe karşısında kelesinde devleşti! Okan Kocuk'tan harika performans
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Süper Lig'de sezonun en flaş takımı olan Samsunspor, Fenerbahçe'ye çelme takmaya devam ediyor.

İki takım arasında oynanan son 4 maçın üçünden puan çıkarmayı başaran Karadeniz ekibi, dün de kalecisi Okan Kocuk'un yıldızlaştığı gecede rakibine çelme takmayı başardı.

OKAN KOCUK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Okan özellikle ikinci yarıda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

90 dakika boyunca 6 önemli kurtarışa imzasını atan 29 yaşındaki eldiven, 90+6'da Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda adeta uzadı ve topu köşeden çıkardı.

Ardından Mert Hakan'ın ceza alanına girmeden çektiği sert şutunu da kornere çelen Okan, gecenin yıldızı olmayı başardı.

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