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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla birlikte tamamladı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

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