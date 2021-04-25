Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası ortalık karıştı! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

25 Nisan 2021 Pazar 23:07 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 23:07

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Beşiktaş'ı yakın takibini sürdürdü. Maç sonrasında iki takım da soyunma odasına giderken gergin anlar yaşandı.

Maçın son anlarına doğru Kasımpaşa kulübesinden bir pozisyonda Fırat Aydınus'a tepki gösterildi. Fenerbahçe kulübesinde Volkan Demirel de Kasımpaşa'nın itirazına tepki gösterdi. İki kulübe arasında kısa süreli diyalog yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında bu tartışma tünele doğru giderken devam etti. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa cephesiyle karşılıklı atışmaları sürdürdü. Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı antrenörlerin araya girmesiyle olay yatıştı.

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