22 Şubat 2026 Pazar
  • Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler yarın saat 20.00'de sahaya çıkacak.

AA22 Şubat 2026 Pazar 19:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya inen sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe, bu idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertli takım, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
