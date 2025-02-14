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Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine ara vermeden başladı

Süper Lig 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

IHA14 Şubat 2025 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine ara vermeden başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Anderlecht maçına 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçti. Isınmandan sonra pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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