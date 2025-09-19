İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

AA19 Eylül 2025 Cuma 14:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisine başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

