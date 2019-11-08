Fenerbahçe Kasımpaşa sınavında! Muhtemel 11'ler...

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FENERBAHÇE, 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı Ülker Stadı’nda 20.30’da ağırlayacak. beIN Sports 1’den ekrana gelecek mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Son maçında Kayseri’ye mağlup olan ve liderlik şansını değrelendiremeyen Fener, bu akşam kazanırsa maç fazlasıyla zirveye çıkacak. Kanarya, Kasımpaşa ile oynadığı son 13 maçı kaybetmedi, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Rodrigues, Muriç

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Hajrandinovic, Koita, Yusuf, Mustafa