Fenerbahçe Kasımpaşa sınavında! Muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE, 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı Ülker Stadı’nda 20.30’da ağırlayacak.
STAR
FENERBAHÇE, 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa’yı Ülker Stadı’nda 20.30’da ağırlayacak. beIN Sports 1’den ekrana gelecek mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Son maçında Kayseri’ye mağlup olan ve liderlik şansını değrelendiremeyen Fener, bu akşam kazanırsa maç fazlasıyla zirveye çıkacak. Kanarya, Kasımpaşa ile oynadığı son 13 maçı kaybetmedi, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Rodrigues, Muriç
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Hajrandinovic, Koita, Yusuf, Mustafa
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.