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Fenerbahçe kavga iddialarına yalanladı

Fenerbahçe'den Roberto Soldado, Michael Frey ve Mehmet Ekici'nin idmanda kavga ettiği yönündeki söylentilere resmi siteden yanıt geldi.

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Sarı lacivertli kulübün kamuoyuna yaptığı duyuruda basında yer bulan bu haberlerin hayal ürünü olduğuna vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'nin Roberto Soldado, Michael Frey ve Mehmet Ekici hakkında resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bazı yayın organlarında futbolcularımız Michael Frey, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado arasında antrenman sonrası tartışma çıktığı yönünde bir iddia yayınlanmıştır.

Söz konusu iddia kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır ve tamamen hayal ürünüdür.

Bu tip hayali senaryolara yönelik iddiaların basında haber olarak yer bulabiliyor olmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

 

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