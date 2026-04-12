  • Fenerbahçe, Kayseri'de hata yapmadı! 3 puanı 4 golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçı da kazandı ve bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisine imza attı. İşte detaylar...

AKŞAM12 Nisan 2026 Pazar 09:24
Ağrısı olan Skriniar devrede çıktı, Çağlar girdi.

Sarı gören Oosterwolde, Rizespor maçında yok.

Nene, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 5 gol attı.

Fenerbahçe ilk yarıda topa daha fazla sahip olan ve oyunu kontrol eden taraftı. İlk 45'te toplam 10 şut çeken Kanarya, 3 kez isabet yakaladı. Kayserispor ise daha çok geçiş hücumu denedi, 3 şutta 1 isabet buldu. Kayserispor, ikili mücadele anlamında rakibine üstünlük kurdu. Kanarya, üçüncü bölgede son pasları veremedi. Aranan gol 45+1'de köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışına doğru havalanan topa Kante'nin gelişine vurmasıyla geldi. Ağrısı olan Skriniar devrede çıktı, Çağlar Söyüncü oyuna girdi. Kayserispor, ikinci yarıda da etki gösteremedi. Fenerbahçe, 60'ta Talisca ile ikinci golü bulunca maç koptu. 2 dakika sonra Nene, baskıyla kazandığı topu filelere yolladı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarısında zor gol bulduğu mücadelenin ikinci devresinde 2 dakikada 2 gol attı. Farkı açan Kanarya, topu rakibine bırakarak hızlı atak kovaladı. 87'de Talisca kafayla attı. Rakibine kaleyi kolay kolay göstermeyen F.Bahçe, 3 puanı 4 golle aldı.

TEK İSTEĞİM MUTLULUK

2 golle yıldızlaşan Anderson Talisca, "Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedefl erimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum. Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak" dedi.

LİGİ TANIYORUM

Uzak mesafeden şık bir gol atan N'Golo Kante, "Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için, galibiyet için mutluyum. Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

