Fenerbahçe, Kayserispor Başkanı Bedir ile yarın Deniz Türüç'ü görüşecek Transferin gözde isimlerinden biri olan Deniz Türüç'ün kaderi bu hafta belli olabilir. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.