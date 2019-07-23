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Fenerbahçe, Kayserispor Başkanı Bedir ile yarın Deniz Türüç'ü görüşecek

Transferin gözde isimlerinden biri olan Deniz Türüç'ün kaderi bu hafta belli olabilir. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

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Yapılacak görüşmede Deniz'in transferine son nokta konabilir. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde olduğu gibi Kayserispor'a para ve futbolcu teklifinde bulunacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan milli futbolcuyu mutlaka bitirmeyi hedefliyor. Görüşmeden çıkacak sonuç büyük bir merakla bekleniyor.   (Takvim)

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