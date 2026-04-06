Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertlilerin, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Beşiktaş maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncuların ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladığı kaydedildi.