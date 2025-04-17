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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, takımla birlikte çalışmalara başladı.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti.

Futbolcular dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel programlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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