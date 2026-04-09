Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sürdürüyor.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Kayseri'ye gidecek.

