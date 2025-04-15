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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

AA15 Nisan 2025 Salı 21:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, antrenman maçıyla tamamlandı.

Net Global Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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