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Spor

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşıyor.

21.01.2020  10:24 - Güncelleme: 21.01.2020  10:24

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.

Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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