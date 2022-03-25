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Spor

Fenerbahçe Kayserispor'a hazırlanıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürürken, Attila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

AA25 Mart 2022 Cuma 14:39 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 14:39
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü. Attila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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