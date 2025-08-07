İSTANBUL 30°C / 24°C
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için bastırıyor! Transferde son düzlük

Fenerbahçe, skorer kanat oyuncusu arayışında gözünü Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na çevirdi. Kerem'i 4.5 milyon euro maaşla ikna eden sarı-lacivertliler, Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

7 Ağustos 2025 Perşembe 08:07
Önümüzdeki sezonda ligde şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Skorer bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için büyük bir mesai harcıyor.

Milli futbolcuyu 4.5 milyon euro maaş karşılığında ikna eden Kanarya, Portekiz ekibiyle de pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ancak Benfica'nın, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalinden dolayı satışa sıcak bakmadığı ve 26 yaşındaki yıldız için 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Sarı Kanarya ise 22.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus teklifi yaptı. Eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun, Aslan'ın ezeli rakibine transfer olma ihtimali birçok cepheden tepki almıştı. Kerem Aktürkoğlu ise, "Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum" ifadeleriyle bu transferin gerçekleşmesini çok istediğini belirtti. Geride kalan sezonda 59 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu takımı adına 18 gol ve 16 asist üretti.

