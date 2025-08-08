İSTANBUL 30°C / 22°C
8 Ağustos 2025 Cuma
  Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nda sona yaklaştı! Benfica ikna oldu
Spor

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nda sona yaklaştı! Benfica ikna oldu

F.Bahçe, uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. 20 milyon eurodan başlayan pazarlık, sarı-Lacivertlilerin 22 milyon euroya çıkmasıyla sonuçlandı ve Portekiz ekibi ikna oldu.

8 Ağustos 2025 Cuma 07:42
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nda sona yaklaştı! Benfica ikna oldu
Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için uzun bir süredir uğraş veren F.Bahçe, bu transfere son noktayı koymak üzere... Portekiz'de yapılan görüşmelerde pazarlığı 20 milyon eurodan açan Sarı-Lacivertliler, Benfica'nın 30 milyon euroda diretmesi üzerine yeni bir teklif yaptı. Teklifini 22 milyon euroya kadar çıkaran Kanarya, Portekiz ekibini ikna etmeyi başardı. Taksitler halinde yapılacak ödemelerin tarihleri konusunda yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Bu transferin bitme noktasına gelmesindeki kilit isim ise Kerem Aktürkoğlu... Milli futbolcu, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmelerde kariyerine F.Bahçe'de devam etmek istediğini yetkililere net olarak ifade etti. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 26 yaşındaki başarılı oyuncu yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret alacak. Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle Benfica ile idmanlara çıkamıyor. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon euro.

