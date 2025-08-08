Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için uzun bir süredir uğraş veren F.Bahçe, bu transfere son noktayı koymak üzere... Portekiz'de yapılan görüşmelerde pazarlığı 20 milyon eurodan açan Sarı-Lacivertliler, Benfica'nın 30 milyon euroda diretmesi üzerine yeni bir teklif yaptı. Teklifini 22 milyon euroya kadar çıkaran Kanarya, Portekiz ekibini ikna etmeyi başardı. Taksitler halinde yapılacak ödemelerin tarihleri konusunda yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Bu transferin bitme noktasına gelmesindeki kilit isim ise Kerem Aktürkoğlu... Milli futbolcu, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmelerde kariyerine F.Bahçe'de devam etmek istediğini yetkililere net olarak ifade etti. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 26 yaşındaki başarılı oyuncu yıllık 4.5 milyon euro garanti ücret alacak. Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle Benfica ile idmanlara çıkamıyor. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon euro.