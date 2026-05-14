Fenerbahçe'de seçim rüzgârı devam ederken bir yandan da yıldızlarla ilgili transfer haberleri Avrupa basınında yer almaya devam ediyor.

Mısır'daki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, Liverpool'dan ayrılma kararı alan Mohamed Salah'ın menajeriyle görüşerek önümüzdeki üç yıl için projelerini sundu. Görüşme sırasında Salah'ın temsilcilerine F.Bahçe'nin yıllık 23.3 milyon dolar maaş teklif etmeye hazır olduğu ve 33 yaşındaki yıldız oyuncuya üç yıllık bir sözleşme vermeye istekli olduğu bilgisinin verildiği belirtildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

SunSport'un edindiği bilgilere göre ise Salah, bir sonraki durağı konusunda karar vermeden önce acele etmeyecek. Deneyimli oyuncu öncelikle kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Suudi Arabistan'a transfer olması durumunda ise daha fazla kazanabilecek. Salah'a ABD kulüplerinden de güçlü teklifler geldi. 30 milyon euro piyasa değeri olan Mısırlı yıldız, bu sezon Liverpool forması altında oynadığı 39 müsabakada 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Liverpool, Salah'ı 2017 yılında Roma'dan 42 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

