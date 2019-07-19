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Fenerbahçe, Kjaer için ''Bekle gör'' taktiği uyguluyor

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi'nin kiralamaya yanaşmadığı ve takımda oynama şansı olmayan Kjaer için Fenerbahçe 'Bekle gör' taktiği uyguluyor. Fiyat düşünce Comolli devreye girecek.

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Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği isim olan eski oyuncusu Simon Kjaer için "Bekle gör" taktiğini uyguluyor.
 
Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi son anda kiralamaktan vazgeçtiği Simon Kjaer için maksimum parayı kazanmak istese de Fenerbahçe yönetimi bu oyuna gelmedi... Savunmaya ciddi takviyeler yapan Sevilla'da forma şansı az olan Danimarkalı stoper için Fenerbahçe bonservis ücretinin iyice düşmesini bekleyecek.
 
DAMIEN COMOLLI PUSUDA
 
Diğer kulüpler de devreden çıkınca Comolli en uygun zamanda devreye girecek. Comolli, Simon Kjaer'i 8 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.
 
MONCHİ'NİN OYUNU BOZULDU
 
Fener istekli davranınca Monchi, Kjaer'i kiralamaktan vazgeçti ve satmaya karar verdi. Fenerbahçe de bu hamleye "Bekle gör' taktiğiyle cevap verdi.
 
Kjaer yeni sezonda eski kulübü Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. (Takvim)

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