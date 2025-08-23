Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda evinde Benfica'yı konuk eden ve golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ise Kocaelispor'u Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen Sarı-Lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. 27 Ağustos'ta Devler Ligi rövanşı için Portekiz'e gidecek olan Kanarya, Kocaeli karşısında alacağı 3 puanla, moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe, Körfez ekibi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde ve sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan yeni transfer Dorgeles Nene, Mou'nun görev vertmesi halinde sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Ligde 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek olan iki ekibin maçlarında, Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, geride kalan karşılaşmada rakibini 20 kez mağlup etti. 13 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, Kocaeli 7 kez galip geldi.