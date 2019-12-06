Fenerbahçe, Kolarov'a kavuşuyor

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Yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe’nin ciddi bir şekilde istediği, hatta menajerini İstanbul’a getirdiği Aleksandar Kolarov bu sefer sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın.

KOLAROV'DAN ROMA'YA REST

Kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Kolarov’un 2+1 yıllık kontrat, 3 milyon euro’luk maaş isteğine soğuk bakan Roma’nın Sırp yıldızla yollarını ayırmaya hazırlandığı ortaya çıkarken, oyuncunun Ocak ayında Fenerbahçe’yle masaya oturacağı belirtildi. Paulo Fonseca’nın kesinlikle vazgeçmek istemediği 34 yaşındaki futbolcu daha önce de sarı lacivertli yöneticilerle görüşme yapmış, Kolarov Başkan Ali Koç’tan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro talep etmişti.

Bu sezon 19 maça çıkan tecrübeli isim 4 gol 3 asist yapma başarısı gösterdi.