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Spor

Fenerbahçe kolları sıvadı! Transferde Ansu Fati harekatı

Güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona'nın kadro planlamasında düşünmediği Ansu Fati için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Akşam18 Ağustos 2024 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe kolları sıvadı! Transferde Ansu Fati harekatı
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Fırsat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce de listesinde yer alan Ansu Fati için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncunun durumunu geçtiğimiz aylarda sormuş fakat olumlu bir yanıt alamamıştı. Barcelona Yönetimi, teknik direktör Hansi Flick'in hazırlık kampından sonra kararını vereceğini belirterek Kanarya'nın görüşme talebini reddetmişti.

İspanyol basınından gelen haberlere göre; genç yıldız ile ilgili karar verildi. Alman çalıştırıcı, Fati'nin kiralık olarak yollanmasında bir problem olmayacağını raporladı. Sport'ta yer alan bilgilerde Barcelona'nın Fati'yi kiralayarak maaş yükünden kurtulmak istediği bildirildi. Fenerbahçe de yetenekli İspanyol oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Fakat oyuncuyla Sevilla, Wolverhampton ve Marsilya yakından ilgileniyor. Fati'nin çevresi, onu Sevilla forması giyerken görmek istiyor. Genç oyuncu, kariyerine Sevilla altyapısında başlamıştı. Şu anda sakatlığı bulunan Fati, eylül ayında sahalara geri dönebilecek.

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