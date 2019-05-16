Fenerbahçe komple değişiyor! İşte gidecek oyuncular

Yeni sezonda köklü bir kadro rotasyonuna hazırlanan Fenerbahçe, kaleci ve golcü başta olmak üzere stoper, bek, kanat takviyesi için yoğun bir mesai içinde. Ancak bu bölgelere takviye yapılırken, orta sahadaki yığılmanın temizlenmesi için de ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor.

Sarı-lacivertlilerin elinde 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilecek oyuncu sayısı 10. Yeni transferler Jailson, Tolgay, Zajc, ve Ferdi'nin yanı sıra Mehmet Topal, Elif Elmas, Oğuz Kağan, Mehmet Ekici gibi alternatifleri olan F.Bahçe'nin elinde ayrıca kiralıktan dönecek Ozan Tufan ile sözleşmesi yenilenebilecek Tolga Ciğerci bulunuyor. Ancak yoğunluğa rağmen teknik direktör Yanal, bu mevkilere de transfer planlıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY OZAN

Elif Elmas'ı satarak yeni transferler için kaynak oluşturmayı planlayan yönetim, teknik heyetin de onayıyla Oğuz Kağan ve Ferdi'yi de kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

Jailson, Zajc, Tolga ve Ozan konusundaki kararı da Ersun Yanal'a bırakan yönetim, elde kalacak oyunculara göre bu bölgelere takviye yapacak. İstatistikleri iyi olmasına rağmen, Yanal'ın çok haz etmediği Jailson'un satılmasına kesin gözüyle bakılırken Zajc'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılması bekleniyor.

Alanya'daki performansıyla eski günlerinden esintiler sunmaya başlayan Ozan Tufan'ın ise yeni sezonda kadroda olacağı belirtiliyor. Tolga'nın durumu ise sezon başlayana kadar yapılacak kamp sürecinde netlik kazanacak.

BİR NUMARA DEĞİŞECEK

Kameni ve Volkan Demirel varken Harun ile Berke takviyeleri yapan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamakta kararlı. Kameni'den ne olursa olsun kurtulmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, kaptan Volkan'la da sözleşme yenilemeyecek. Harun'u yetersiz, Berke'yi tecrübesiz bulan Ersun Yanal'ın ısrarı üzerine bir numara transferi yapılacak. Düşünülen isimler ise Barcelona'nın yedek file bekçisi 30 yaşındaki Jasper Cillessen ile Beşiktaş'ın Fulham'a sattığı Fabri. Her iki isim için de kiralama girişimleri var.

(Türkiye)