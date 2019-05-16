24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0271
  • 6,7567
  • 250.252
  • 87.425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe komple değişiyor! İşte gidecek oyuncular

Kadroyu sil baştan yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'de bir çok mevki tamamen boşalacak. Ancak orta sahadaki üç mevki için 10 oyuncu olması teknik heyeti zorluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni sezonda köklü bir kadro rotasyonuna hazırlanan Fenerbahçe, kaleci ve golcü başta olmak üzere stoper, bek, kanat takviyesi için yoğun bir mesai içinde. Ancak bu bölgelere takviye yapılırken, orta sahadaki yığılmanın temizlenmesi için de ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. 

Sarı-lacivertlilerin elinde 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilecek oyuncu sayısı 10. Yeni transferler Jailson, Tolgay, Zajc, ve Ferdi'nin yanı sıra Mehmet Topal, Elif Elmas, Oğuz Kağan, Mehmet Ekici gibi alternatifleri olan F.Bahçe'nin elinde ayrıca kiralıktan dönecek Ozan Tufan ile sözleşmesi yenilenebilecek Tolga Ciğerci bulunuyor. Ancak yoğunluğa rağmen teknik direktör Yanal, bu mevkilere de transfer planlıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY OZAN

Elif Elmas'ı satarak yeni transferler için kaynak oluşturmayı planlayan yönetim, teknik heyetin de onayıyla Oğuz Kağan ve Ferdi'yi de kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

Jailson, Zajc, Tolga ve Ozan konusundaki kararı da Ersun Yanal'a bırakan yönetim, elde kalacak oyunculara göre bu bölgelere takviye yapacak. İstatistikleri iyi olmasına rağmen, Yanal'ın çok haz etmediği Jailson'un satılmasına kesin gözüyle bakılırken Zajc'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılması bekleniyor. 

Alanya'daki performansıyla eski günlerinden esintiler sunmaya başlayan Ozan Tufan'ın ise yeni sezonda kadroda olacağı belirtiliyor. Tolga'nın durumu ise sezon başlayana kadar yapılacak kamp sürecinde netlik kazanacak.

BİR NUMARA DEĞİŞECEK

Kameni ve Volkan Demirel varken Harun ile Berke takviyeleri yapan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamakta kararlı. Kameni'den ne olursa olsun kurtulmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, kaptan Volkan'la da sözleşme yenilemeyecek. Harun'u yetersiz, Berke'yi tecrübesiz bulan Ersun Yanal'ın ısrarı üzerine bir numara transferi yapılacak. Düşünülen isimler ise Barcelona'nın yedek file bekçisi 30 yaşındaki Jasper Cillessen ile Beşiktaş'ın Fulham'a sattığı Fabri. Her iki isim için de kiralama girişimleri var.

(Türkiye)

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

New York´ta helikopter nehre düştü

New York´ta helikopter nehre düştü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA