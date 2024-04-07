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Spor

Fenerbahçe, Konferans Ligi hazırlıklarına devam etti

Bu akşam Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçına çıkmayan Fenerbahçe A Takımı, Konferans Ligi hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

7 Nisan 2024 Pazar 15:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konferans Ligi hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

CENGİZ ÜNDER MÜJDESİ

Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmalara başladı.

İDMANDA NELER YAŞANDI?

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 8 Nisan Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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