Fenerbahçe, Konferans Ligi için yola çıkıyor! Rota Moldova

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda ilk maçta Kadıköy'de 5-0 yendiği Zimbru ile rövanş karşılaşmasına yarın deplasmanda çıkacak. Hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam eden teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, bugün saat 12.00'de kalkacak özel bir uçakla Moldova'ya hareket edecek.

Akşam saatlerinde Zimbru'nun stadında son idmanını gerçekleştirecek Sarı-Lacivertliler'de bu çalışma öncesi Kartal ve bir futbolcusu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Kanarya'da tedavileri devam eden Emre Mor ve Alexander Djiku'nun durumları ise bugün netlik kazanacak.