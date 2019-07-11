Fenerbahçe, Konoplyanka transferinde mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe'nin Yevhen Konoplyanka transferinde son aşamaya geldiği öne sürüldü.

Almanya merkezli Sport 1'in haberinde; Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani'nin İstanbul'da olduğu ve kontratın son detaylarını görüşmek üzere sarı lacivertli kulübün yönetimiyle görüşme halinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Schalke ile de anlaşmak üzere olduğu sadece küçük detayların kaldığı bilgisi verildi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başından bu yana Yevhen Konoplyanka için girişimlerinin olduğu ve transferin nihayetinde imza aşamasına geldiği de vurgulandı.

Schalke ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olan Ukraynalı yıldız, net 2.6 milyon euro kazanıyordu. Almanya'daki vergilerin yüksekliği nedeniyle Konoplyanka'nın maaşının maliyeti ise brüt olarak 5 milyon euro'ya geliyordu.

Schalke'nin 2017 yazında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 29 yaşındaki sol açık, geçen sezon 21 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

SCHALKE'NİN HOCASI WAGNER: "KULÜP ARIYOR"

Schalke 04 Teknik Direktörü Wagner, gün içerisinde yaptığı açıklamada Konoplyanka'nın mavi beyazlı kulüpteki döneminin sona erdiğini duyurdu.

Wagner, "Konoplyanka, kendisi için yapılan özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni sezona hazırlanırken, diğer yandan kendisine kulüp arıyor." dedi.

(Sporx)