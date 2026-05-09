Spor

Fenerbahçe, Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

HABER MERKEZİ9 Mayıs 2026 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca

