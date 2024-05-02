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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 35. haftasında kritik Konyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor.

IHA2 Mayıs 2024 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 4 takıma ayrılan futbolcular, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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