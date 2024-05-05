İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

5 Mayıs 2024 Pazar 16:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin 6 Mayıs Pazartesi günü Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.