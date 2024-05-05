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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır!

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Konyaspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya gidecek.

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