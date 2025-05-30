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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

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