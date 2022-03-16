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Spor

Fenerbahçe Konyaspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında 20 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

IHA16 Mart 2022 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:46
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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde ligde ikinci sırada bulunan Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. hafta maçında 20 Mart Pazar günü Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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