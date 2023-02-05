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Spor

Fenerbahçe Konyaspor maçında Joao de Deus'a emanet

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus görev yapacak.

AA5 Şubat 2023 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe Konyaspor maçında Joao de Deus'a emanet
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı müsabakada deplasmanda Adana Demirspor karşısında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0 kazanmış ve bu sene Fenerbahçe'ye ilk yenilgisini yaşatmıştı.

JESUS, KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.

Portekizli teknik adam, çok tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi ile sakatlığı bulunan Joao Pedro, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

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