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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konyaspor maçının taktiğini çalıştı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi akşamı deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde yapılan çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan idmanda bireysel koşu çalışması yapan Jayden Oosterwolde bugün de topla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek.

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