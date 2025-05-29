İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1151
  • EURO
    44,2728
  • ALTIN
    4149.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe, Konyaspor mesainde

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konyaspor mesainde
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçların ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.