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Spor

Fenerbahçe koronavirüs arasından tam kadro dönecek

Koronavirüs tüm dünya için olumsuz bir durum olsa da etkisinin geçmesi halinde özellikle sakat oyuncular için liglerin kalan maçlarında oynamak adına büyük avantaj sağlayacak.

22 Mart 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:48
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Fenerbahçe'nin de iki önemli ismi olan ve şu an sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Max Kruse ve kaleci Altay Bayındır, Süper Lig'e verilen arada bir an önce sağlıklarına kavuşup formalarını giymek istiyorlar.

7 Mart'taki Denizli maçında sakatlanan ve sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Kruse'nin, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti. Sağlık ekibinin süreklitakibinde olan Alman futbolcu, tedavisini tüm hızıyla sürdürüyor.

14 Mart'taki Konyaspor maçı öncesinde fıtık ameliyatı olan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen kaleci Altay da yoğun bir çalışma ile antrenman eksikliğini tamamlamayı amaçlıyor. Her iki oyuncunun da ana hedefi, oynanması durumunda Türkiye Kupası yarı final rövanşında 21 Nisan'da Trabzonspor'a karşı sahada olmak.

Geçtiğimiz Aralık ayındaki Sivasspor maçında ön çapraz bağları kopan bireysel olarak çalışan Sadık Çiftpınar ise ismi 28 kişilik TFF listesinde olmadığı için forma giyemeyecek.

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