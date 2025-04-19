Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon şu ana kadar 14 lig karşılaşmasına çıkan Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.