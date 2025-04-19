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Spor

Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu

Mert Hakan Yandaş'tan Kayserispor maçı öncesi kötü haber geldi. Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın artan enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı. İşte detaylar...

19 Nisan 2025 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu
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Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde pazar günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Bu gelişme sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Kayserispor maçında forma giyme şansı kalmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon şu ana kadar 14 lig karşılaşmasına çıkan Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.

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